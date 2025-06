Sahara occidental : le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté du Maroc

Le Royaume-Uni reconnaît désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, a déclaré dimanche que le Royaume-Uni considérait la proposition d'autonomie du Maroc comme la base la plus réaliste pour résoudre le conflit sur ce territoire dont l'indépendance est réclamée par le Front Polisario.

La position du Royaume Uni rejoint celle de la France, l'Allemagne et l'Espagne et des États-Unis.

Un conflit, latent oppose depuis de longue dates le Maroc et front de libération de Rio de Oro soutenu par l'Algérie, dans le désert au sud du royaume shérifien.

Le plan d'autonomie soumis par le Maroc en 2007 constitue "la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour une résolution durable du conflit", a déclaré M. Lammy aux journalistes après s'être entretenu avec le ministre marocain des affaires étrangères.

"Le Royaume-Uni continuera à agir bilatéralement, y compris économiquement, régionalement et internationalement en accord avec cette position pour soutenir la résolution du conflit", a déclaré Lammy lors d'une visite à Rabat.

Cette position fait de la Grande-Bretagne le troisième membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, après les Etats-Unis et la France.

Le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita, a salué la position du Royaume-Uni comme étant historique, déclarant qu'elle faisait partie d'une "dynamique visant à accélérer la solution du conflit". Les investissements britanniques dans le territoire sont en cours d'examen, a déclaré M. Bourita.