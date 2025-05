La Chine créé un organe de médiation mondial avec une dizaine de pays

Des dizaines de pays se sont joints à la Chine, ce vendredi pour la mise en place d'un organe international de médiation pour le règlement des conflits internationaux.

Les représentants de plus de 30 autres pays, du Pakistan et de l'Indonésie à la Biélorussie et à Cuba, ont signé, en tant que membres fondateurs, la Convention sur l'établissement de l'Organe internationale de médiation à Hong Kong.

Avec le soutien des pays en développement, Pékin marque son influence croissante dans le sud, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, en partie aggravées par les droits de douane imposés par le président des États-Unis, Donald Trump.

Lors de la cérémonie, Wang a déclaré que la Chine plaidait depuis longtemps en faveur d'une gestion des différends dans un esprit de compréhension mutuelle et de recherche de consensus par le dialogue, tout en s'efforçant d'apporter la « sagesse chinoise » à la résolution des conflits entre les nations.

Une ambition internationale

Cet organisme, dont le siège se trouve à Hong Kong, vise à promouvoir la résolution à l'amiable des différends internationaux et à établir des relations mondiales plus harmonieuses, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Pékin a présenté cette organisation comme la première organisation juridique intergouvernementale au monde à résoudre les différends par la médiation, affirmant qu'il s'agit d'un mécanisme important pour la sauvegarde des principes de la Charte des Nations unies. Il a également positionné Hong Kong comme un centre de services juridiques internationaux et de résolution des litiges en Asie.

Le chef de Hong Kong, John Lee, a déclaré que l'organisation pourrait commencer ses travaux dès la fin de cette année.

Des représentants d'une cinquantaine d'autres pays et d'une vingtaine d'organisations, dont les Nations unies, ont assisté à la cérémonie.