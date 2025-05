Réunion diplomatique en marge du forum entre la Chine et la CELAC

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a accueilli mercredi ses homologues d'un groupe de pays latino-américains et du Soudan qui se trouvaient à Pékin pour un forum entre la Chine et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) cette semaine.

Lors d'une série de réunions bilatérales tenues dans l'après-midi à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai, M. Wang a rencontré respectivement le ministre des affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina García, la ministre des affaires étrangères de Bolivie, Celinda Sosa Lunda, le ministre des affaires étrangères du Mexique, Juan Ramon de la Fuente, et le ministre des affaires étrangères du Soudan, Omer Siddiq.

M. Wang a qualifié de "succès" la réunion ministérielle du forum qui vient de s'achever, notant que tous les participants ont réaffirmé leur engagement commun à "s'opposer aux comportements unilatéraux et intimidants, à sauvegarder les normes fondamentales des relations internationales et nos droits communs et justifiés".

Lors de ses entretiens avec le ministre mexicain des affaires étrangères, M. Wang a également exprimé la volonté de son pays d'approfondir la coopération Sud-Sud afin de "promouvoir une répartition mondiale plus équilibrée du pouvoir".

S'adressant au forum Chine-CELAC mardi, le dirigeant chinois Xi Jinping a annoncé son intention de resserrer les liens avec l'Amérique latine par le biais d'échanges politiques, économiques, universitaires et sécuritaires.

Le commerce de la Chine avec la région a connu une croissance rapide, dépassant les 500 milliards de dollars pour la première fois l'année dernière, car elle importe davantage de produits agricoles tels que le soja et le bœuf, de ressources énergétiques telles que le pétrole brut, le minerai de fer et des minéraux essentiels.

La Chine s'efforce de renforcer ses alliances avec d'autres pays, présentant un front uni aux dirigeants latino-américains un jour après que la Chine et les États-Unis ont convenu d'une trêve de 90 jours dans l'impasse de leurs tarifs douaniers.