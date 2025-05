Ngũgĩ wa Thiong'o : les hommages du Kenya à un géant de littérature

Un voisin et ami de l'auteur kényan Ngũgĩ wa Thiong'o a rendu hommage au géant de la littérature jeudi après son décès.

Ngũgĩ, homme de lettres kényan vénéré et voix de la dissidence qui, dans des dizaines de livres de fiction et de non-fiction, a retracé l'histoire de son pays, de l'impérialisme britannique à la tyrannie nationale, est décédé mercredi à l'âge de 87 ans à Bedford, en Géorgie.

Que ce soit à travers des romans tels que "The Wizard of the Crow" et "Petals of Blood", des mémoires comme "Birth of a Dream Weaver" ou la critique historique "Decolonizing the Mind", Ngũgĩ a incarné les plus hauts sommets de la vocation de l'artiste - en tant que diseur de vérité et explorateur de mythes, en tant que briseur de règles et gardien de la culture.

Il était un candidat permanent au prix Nobel de littérature et un artiste en exil de longue durée, emprisonné pendant un an dans les années 1970 et harcelé pendant des décennies par la suite.

Simon Kihura, qui était l'un de ses voisins, a fait l'éloge de Ngugi, un "homme très gentil" qui aimait le Kenya.

"Nous sommes très attristés... C'était un homme qui aimait ses compatriotes kenyans et qui aimait ce pays. Que Dieu fasse reposer son âme dans la paix éternelle", a déclaré M. Kihura.

Ngũgĩ a vécu en exil pendant des décennies et a échappé deux fois à des tentatives d'assassinat suite à ses critiques de l'administration du président Daniel Moi dans les années 1970 et 1980.

Depuis les années 1970, Ngũgĩ' a surtout vécu en exil à l'étranger, émigrant en Angleterre et s'installant finalement en Californie, où il était professeur distingué d'Anglais et de littérature comparée à l'université de Californie, Irvine.

Derek Warker, attaché de presse de l'éditeur américain de Ngũgĩ, The New Press, a confirmé le décès à l'Associated Press.

D'autres détails n'étaient pas immédiatement disponibles, bien que Ngũgĩ ait reçu des traitements de dialyse rénale.

À son domicile de Limuru, ville du centre du Kenya, des ouvriers ont été vus en train de tailler des clôtures et de débroussailler en prévision de l'arrivée imminente de personnes en deuil et de visiteurs.

Le président du Kenya, William Ruto, a rendu hommage jeudi à celui qu'il a qualifié de "géant des lettres kenyanes", affirmant que le courage de Ngũgĩ avait façonné la réflexion sur la justice sociale et les abus de pouvoir politique.