Plus de 650 000 fans pour la parade du FC Barcelone

Barcelone a vibré ce vendredi au rythme de la parade du FC Barcelone, rassemblant une foule immense venue saluer ses héros.

Plus de 650 000 supporters ont envahi les rues de la ville pour accompagner l’équipe dans un moment de joie collective et de fierté partagée.

La procession a démarré en fin d’après-midi au Spotify Camp Nou. À bord d’un bus à toit ouvert, les joueurs ont salué une marée humaine tout au long de leur parcours vers l’Arc de Triomf. La traversée de la Plaça de Catalunya a été l’un des temps forts de cette fête populaire, rythmée par les chants, les drapeaux et les applaudissements.

Au-delà de la performance sportive, cette parade symbolise la communion entre l’équipe et ses supporters. Après une saison marquée par le renouveau et l’émergence de jeunes talents comme Lamine Yamal, le club semble avoir retrouvé une énergie nouvelle. Le mélange entre jeunesse ambitieuse et piliers d’expérience, porté par la vision de l’entraîneur Hansi Flick, redonne espoir aux fans.

Le dimanche 18 mai, la saison se conclura officiellement avec la réception de Villarreal au Stade Olympique Lluís Companys, avant un retour au Camp Nou prévu pour la mi-septembre.