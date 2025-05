"SEN'EAU" un partenariat révolutionnaire entre le Sénégal et SUEZ

Lors du 9e Forum international sur les partenariats public-privé, organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) à Belgrade, le Sénégal et SUEZ ont été distingués pour leur initiative commune, SEN'EAU.

Ce projet révolutionnaire a pour mission d'améliorer l'accès à l'eau potable au Sénégal tout en favorisant la durabilité et l'innovation technologique.

Un projet exemplaire pour l'Afrique

SEN'EAU, la seule initiative africaine sélectionnée parmi 60 projets internationaux, reflète l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour relever les défis contemporains de l'eau. Lancé il y a cinq ans, ce partenariat a permis à plus de 10 millions de Sénégalais d'accéder à de l'eau potable de qualité, malgré les pressions croissantes dues au changement climatique et à l'urbanisation.

Avec son modèle de gouvernance hybride, la coentreprise permet au gouvernement sénégalais de conserver un rôle central tout en bénéficiant de l'expertise technique de SUEZ. Ce partenariat a conduit à la numérisation des systèmes de distribution, offrant chaque jour 200 000 mètres cubes supplémentaires à Dakar grâce à des infrastructures modernisées.

Impact environnemental et social

SEN'EAU se distingue également par ses engagements durables, incluant des projets solaires pour répondre à une partie des besoins énergétiques de ses installations, réduisant ainsi l'empreinte carbone. En parallèle, le projet "CAP Canalisateurs" offre une formation professionnelle à des jeunes déscolarisés, dynamisant l'emploi local.

Selon Pierre Pauliac, co-PDG de SUEZ, ce projet est un exemple à suivre pour d'autres pays. En intégrant les principes d'écologie et de transition numérique, SEN'EAU illustre comment les partenariats public-privé peuvent efficacement améliorer les services publics tout en respectant les particularités régionales. Alors que l'Afrique continue de faire face à des problématiques de sécurité hydrique, SEN’EAU s'affirme comme une solution adaptable, offrant des perspectives prometteuses pour tout le continent.