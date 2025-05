USA : la Maison Blanche persiste et signe sur la persécution d'Afrikaners

La Maison Blanche insiste sur la véracité de la vidéo montrée au dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une réunion à la Maison Blanche.

En conférence ce jeudi, la secrétaire de presse Karoline Leavitt a répondu aux interrogations des journalistes sur l'authenticité de cette vidéo présentée par Donald Trump.

" La vidéo montrait des images de croix en Afrique du Sud concernant des fermiers blancs qui ont été tués et persécutés politiquement à cause de la couleur de leur peau. Et ces croix représentent leurs vies. Ces croix représentent leurs vies parce qu'ils sont morts et que leur gouvernement n'a rien fait pour y remédier. Est-ce que vous contestez ?" a insisté Karoline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison Blanche.

Mercredi, dans le bureau ovale, M. Trump, en compagnie de M. Ramaphosa, a diffusé une vidéo montrant de prétendus "lieux d'enterrement" de plus de 1 000 fermiers blancs sud-africains, pour soutenir l’idée selon laquelle ces derniers seraient persécutés et assassinés.

Karoline Leavitt face à la presse s’est emportée :

" Yamiche, qu'est-ce qui n'est pas corroboré dans la vidéo ? La vidéo montre des croix qui représentent les cadavres de personnes qui ont été victimes de persécutions raciales de la part de leur gouvernement."

Des allégations totalement rejetées par le président Ramaphosa soulignant qu’un groupe de personnes qui ne faisait pas partie de son gouvernement ne saurait représenter l'Afrique du Sud.