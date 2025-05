Afrique du Sud : 289 mineurs bloqués dans une mine d'or

La société sud-africaine Sibanye Stillwater a déclaré ce vendredi que des efforts de sauvetage sont en cours pour extirper 289 mineurs bloqués dans une mine d'or de Kloof, près de Johannesburg.

Le porte-parole de l’entreprise qui a confirmé l’incident, a déclaré que tous les travailleurs sont sains et saufs, et se sont rassemblés à l’un des points les plus profonds de la mine située à environ 60 km à l'ouest de la ville.

Si les détails de l'incident n’ont pas été évoqués, la société minière a rassuré sur la mise en place de procédures de sécurité et d'examen du puits, avant de remonter les employés.

En attendant, ils ont garanti que les mineurs étaient nourris.

Le Syndicat national des mineurs (NUM) a déclaré avoir reçu plus tôt les informations sur l'incident, qui s'est produit dans la nuit de jeudi, et déplore la réaction tardive de Sibanye.

La mine de Kloof 7, un puit d'or ultra-profond de Witwatersrand d'environ 3 200 mètres, représente 14 % de la production totale d'or de Sibanye.