Afrique du Sud : le platine, alternative aux droits de douane américains

Les métaux du groupe du platine dits MGP permettront à l’économie sud-africaine de résister aux droits de douanes de 30 %, imposés à tous les produits sud-africains par les Etats-Unis.

Ces minéraux dont l ‘Afrique du Sud est le principal producteur, sont essentiels dans l’industrie automobile. Et ont été exclus à dessein, du nouveau régime tarifaire américain.

"Avec les volumes de palladium recyclés qui arrivent sur le marché, ils pourraient en fait être presque autosuffisants en palladium. En revanche, il n'y a aucune chance qu'ils soient autosuffisants en platine, quel que soit le montant des investissements. Les États-Unis disposent-ils d'un marché alternatif pour le platine ? La réponse est définitivement non.’’; explique Robbie Proctor, analyste en investissement, Anchor Capital.

Sans les platinoïdes, l'industrie automobile américaine ne serait pas en mesure de fabriquer des convertisseurs catalytiques et d'autres pièces détachées. Or l'un des plus grands producteurs de ce minerai est sud-africain et possède des activités aux États-Unis.

"Avoir cette empreinte aux États-Unis est pour nous stratégiquement important, car je pense qu'il s'agit en grande partie de garantir l'approvisionnement des États-Unis en métaux essentiels, autogénérés, auto-exploités, auto-développés.", a déclaré Richard Stewart, directeur régional pour l'Afrique, Sibanye Stillwater.

D'autres acteurs de l'industrie minière voient un avenir radieux pour les bijoux en platine, car ce métal rare est devenu incontournable pour les créateurs de bijoux sud-africains en raison de sa durabilité et de sa résistance, en particulier dans le contexte incertain du commerce mondial.

"Nous avons vu que les ETF (Exchange-Traded Funds) sur le platine sont similaires à ceux sur l'or. Mais je pense que c'est là qu'il y a une opportunité de travailler suffisamment du côté de la demande pour augmenter les opportunités d'investissement et la demande en platine.", affirme Mzila Mthenjane, PDG du Conseil des minéraux d'Afrique du Sud.

Mais l’industrie sud-africaine doit s’orienter vers le développement de technologies énergétiques propres.