USA : 2 membres de l'ambassade d'Israël tués dans une fusillade

Deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël tués lors d'une fusillade près d'un musée juif à Washington.

L'information a été partagée par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Un suspect qui, selon les témoignages, scandait des messages en faveur de la libération de la Palestine, a été arrêté par des membres de la sécurité.

Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations unies, a qualifié la fusillade d'"acte dépravé de terrorisme antisémite". Le président Trump a aussi réagi parlant de "meurtres horribles motivés par l'antisémitisme".

Pour Benyamin Nétanyahou, premier ministre israélien, cette attaque résulte d'"une furieuse incitation à la violence contre Israël". Il a ordonné le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde.

Cette attaque intervient alors qu’Israël a décidé de renforcer son offensive dans la bande de Gaza malgré les réticences et les avertissements des Nations unies et de nombreux pays comme le Royaume-Uni et la France.