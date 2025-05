Souveraineté énergétique grâce à la croissance minière {Business Africa]

La République démocratique du Congo (RDC), qui abrite déjà certaines des plus grandes réserves de cobalt et de cuivre au monde, entre dans une nouvelle phase dynamique. Des études géologiques récentes ont révélé de nouvelles zones riches en minerais, suscitant un regain d'intérêt de la part des investisseurs et des partenariats stratégiques internationaux.

Djimpe Landry, associé chez Innogence Consulting à Kinshasa, note que "ces nouvelles zones de recherche géologique sont essentielles pour susciter la confiance à long terme des investisseurs et favoriseront une approche plus transparente et réglementée de la gestion des ressources".

Les dernières réformes du gouvernement comprennent des codes miniers plus clairs, une meilleure surveillance des contrats et des initiatives visant à attirer des investissements énergétiques résistants au climat pour alimenter les opérations minières. Cependant, les menaces persistantes en matière de sécurité dans l'est du pays continuent de susciter des inquiétudes. Les analystes soulignent l'importance de partenariats étrangers équitables et durables pour s'assurer que les communautés congolaises bénéficient du boom.

"La gestion équitable des partenariats sera essentielle. La RDC doit insister sur les transferts de technologie, la création d'emplois locaux et les normes environnementales", ajoute M. Landry.

Kenya : une chaîne d'assemblage de véhicules électriques entièrement féminine

À Nairobi, une étape historique a été franchie avec le lancement de la première chaîne de montage de véhicules électriques (VE) entièrement féminine d'Afrique par Spiro, le plus grand fabricant de VE du continent. Cette initiative révolutionnaire associe l'innovation en matière d'énergie propre à l'autonomisation des femmes, remettant en cause les normes d'un secteur dominé par les hommes.

L'installation ne se contente pas de promouvoir des solutions de transport respectueuses de l'environnement, elle offre également de nouvelles possibilités d'emploi et de perfectionnement pour les femmes dans les domaines des STIM et des métiers techniques. L'initiative de Spiro est considérée comme un modèle d'industrialisation inclusive dans l'économie verte croissante de l'Afrique.

"Il ne s'agit pas seulement de véhicules électriques, il s'agit de réécrire l'histoire de ce que les femmes peuvent faire dans l'industrie lourde et dans la transition climatique", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Afreximbank : 3 milliards de dollars pour réduire la dépendance aux importations de combustibles

Parallèlement, Afreximbank a annoncé la mise en place d'une facilité de crédit de 3 milliards de dollars visant à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de combustibles, qui pèsent lourdement sur les budgets nationaux et les balances commerciales. L'initiative soutient les centres de raffinage régionaux et les projets d'infrastructure, notamment la raffinerie Dangote au Nigeria et les raffineries Lobito et Cabinda en Angola.

La facilité devrait catalyser le commerce intra-africain de l'énergie, stimuler l'autosuffisance et contribuer à stabiliser les prix des carburants sur le continent. Des provinces riches en minerais aux villes alimentées par l'énergie solaire, l'Afrique affirme son potentiel, une réforme, une innovation et une main-d'œuvre qualifiée à la fois.