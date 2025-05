Libye : un comité de ''trêve '' pour le cessez-le-feu à Tripoli

Un calme précaire dans les rues de Tripoli. La capitale libyenne a été le théâtre, le 12 mai, d’affrontements, les plus violents depuis des années.

Ne crise entre la 444 e brigade d’infanterie et le Dispositif de soutien à la stabilité, deux groupes armés proches des autorités de Tripoli. Faisant au moins 8 morts parmi les civils selon l’ONU.

Des heurts consécutifs à l’assassinat jour d’Abdulghani Kiki, chef du Dispositif de soutien à la stabilisation.

Pour tenter d’inverser la tendance, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un ‘’ comité de trêve’’. But de l’initiative, pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils.

Alors que le Premier ministre du gouvernement de Tripoli est contesté par des manifestants qui sont descendus dans la rue la semaine dernière.

Mais faisant fi de la contestation, Abdelhamid Dbeibah a promis d’œuvrer pour libérer ‘’ la Libye de la corruption et des milices’’. Il a appelé dans la foulée les groupes armés à rejoindre les institutions de l’Etat.

La Libye est en proie à la division depuis la chute de Mouammar Kadhafi avec deux gouvernements parallèles : celui de l’Ouest dirigé par Abdelhamid Dbeibah et l’exécutif de l’Est proche du maréchal Khalifa Haftar.