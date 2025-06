Mondial des clubs : les arbitres seront équipés de caméras

Les arbitres de la Coupe du monde des clubs porteront des caméras au niveau des yeux, ce qui permettra enfin aux supporters de voir exactement ce que les officiels regardent pendant un match de football.

La FIFA a annoncé que cette innovation serait mise en œuvre lors de son nouveau tournoi élargi, qui débutera samedi à Miami. Mais à y regarder de plus près, cette technologie semble davantage destinée à améliorer l'expérience des téléspectateurs qu'à améliorer le jeu.

Par exemple, seules des images "non controversées" seront diffusées pendant le match. La FIFA n'a pas précisé ce que cela signifie, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les incidents liés au but et les cartons rouges potentiels soient inclus.

La caméra sera fixée à l'oreillette de l'arbitre. "Il s'agit d'un essai", a déclaré mercredi Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA. "Quel sera l'avenir ? Nous verrons bien."

"Nous avons dit que nous voulions, disons, offrir une nouvelle expérience aux téléspectateurs. Nous voulons montrer quelque chose de divertissant. Je ne pense pas qu'il faille toujours penser aux incidents controversés ou potentiellement controversés sur le terrain de jeu."

Les séquences seront vérifiées avant d'être diffusées, plutôt qu'en direct.

Caméra d'arbitrage

Selon la FIFA, la vue de la caméra d'arbitrage pourrait être utilisée pour montrer des angles uniques de buts marqués et offrir des perspectives différentes du jeu que les caméras normales ne peuvent pas voir. Mais si elle se limite à cela, il s'agirait d'une occasion manquée dans un sport qui utilise de plus en plus les avancées technologiques pour améliorer la précision et la transparence de la prise de décision.

Une autre innovation de la Coupe du monde des clubs - un tournoi d'un mois organisé aux États-Unis et réunissant 32 des meilleures équipes de football du monde - consiste à montrer pour la première fois sur des écrans géants à l'intérieur du stade les séquences examinées par la VAR. En théorie, la refcam rendrait les arbitres plus responsables de leurs décisions en permettant aux supporters de voir exactement ce que l'officiel a vu avant de prendre une décision.

Mais on ne sait même pas dans quelle mesure elle sera utilisée pour aider la VAR. Bien que Collina ait déclaré que toutes les images seraient disponibles pour la VAR, il s'est interrogé sur l'utilité de la refcam dans de telles circonstances.

"Honnêtement, peut-on croire qu'une caméra placée juste à côté des yeux de l'arbitre puisse voir quelque chose que les yeux de l'arbitre ne peuvent pas voir ? Honnêtement, c'est difficile à croire", a-t-il déclaré.

Limite de temps

La FIFA elle-même a clairement indiqué où elle pensait que les images seraient les plus utiles, déclarant que le test était conçu pour "explorer si le nouvel angle de caméra peut améliorer l'expérience des téléspectateurs et des internautes en montrant le point de vue de l'arbitre".

Elle a ajouté que les tests serviraient à élaborer des lignes directrices pour l'avenir. "Pas à pas", a déclaré M. Collina. "Nous devons faire quelque chose de nouveau et plus c'est simple, mieux c'est".

La FIFA a également annoncé une limitation de la perte de temps des gardiens de but lors de la Coupe du monde des clubs. Les règles précédentes stipulaient que les gardiens ne pouvaient pas garder le ballon plus de six secondes, mais Collina a déclaré que cette règle était souvent bafouée.

La limite de temps a été portée à huit secondes, mais les arbitres seront beaucoup plus stricts dans l'application du règlement.

L'arbitre comptera également à rebours à partir de cinq secondes avec sa main pour indiquer le temps restant. Si un gardien garde le ballon plus de huit secondes, un corner sera accordé à l'adversaire, au lieu d'un coup franc indirect, comme c'était le cas auparavant.