Guerre Israël-Hamas : des Gazaouis contraints de boire de l'eau salée

Privés d'eau potable depuis des semaines, les habitants du camp de réfugiés de Shati, à Gaza, se battent pour survivre. Alors que le blocus israélien se prolonge, l'accès à l'eau est devenu un défi quotidien pour les résidents de cette enclave côtière, située à l'ouest de la ville de Gaza.

"Je suis obligé de boire de l'eau salée. Je n'ai pas le choix", témoigne Mahmoud Radwan, un Palestinien du camp. "Cela provoque des infections intestinales, et même les médicaments ne sont pas disponibles pour traiter ces maladies." Les conséquences sont lourdes : diarrhées sévères, vertiges et douleurs deviennent le quotidien des habitants.

Pour Howaida Kaskein, une mère de famille, la situation est tout aussi désespérée. "Nous souffrons beaucoup. Nous ne trouvons pas d'eau pour boire, ni même pour nous laver les mains. L'eau n'est pas disponible", déplore-t-elle. "Nos enfants meurent de soif."

Le blocus, en place depuis plus de deux mois, empêche l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant nécessaires pour alimenter les puits et les usines de dessalement, seules sources d'eau douce pour une grande partie de la population.