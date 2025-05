Côte d’Ivoire : Thiam démissionne de la tête du PDCI mais reste en lice pour 2025

L'opposant ivoirien Tidjane Thiam a annoncé lundi sa démission de son poste de président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est aussi la principale formation opposée au pouvoir.

Dénonçant un « harcèlement judiciaire », il a tout de même assuré vouloir continuer la bataille pour la présidentielle d'octobre, dont il est pour l’instant exclu, après avoir été radié de la liste électorale.

Cette démission intervient en pleine procédure judiciaire intentée par Valérie Yapo, cadre du parti, qui conteste la légalité de son élection à la tête du PDCI en décembre 2023. Selon elle, Tidjane Thiam aurait perdu sa nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française, ce qui le rendait inéligible pour diriger le parti. La justice a d’ailleurs récemment ordonné sa radiation de la liste électorale sur la base de l’article 48 du Code de la nationalité.

Depuis la France, où il se trouve actuellement, Tidjane Thiam a désigné un président par intérim, Ernest N’Koumo Mobio, pour assurer la transition. Le PDCI s’est réuni ce lundi à Abidjan avec pour objectif de stabiliser le parti, à moins de six mois d’une présidentielle où les grandes figures de l’opposition, dont Thiam et Gbagbo, sont actuellement hors course.