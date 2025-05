La Grèce et l'Égypte renforcent leur coopération

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, reçu mercredi à Athènes, en Grèce par le premier ministre grec. Une visite marquée par la signature des accords de coopération dans divers domaines.

L'emploi saisonnier des travailleurs égyptiens en Grèce était à l’ordre du jour.

"Nous voulons donner la possibilité aux Égyptiens, en particulier aux jeunes Égyptiens, de venir légalement dans notre pays pour y travailler. C'est aussi la meilleure réponse à ceux qui prétendent que la politique de la Grèce - et de l'Europe - se limite à restreindre l'immigration clandestine. Ce ne sont pas les trafiquants, Monsieur le Président, qui doivent décider qui entre dans l'Union européenne. Il doit s'agir d'une décision organisée, prise souverainement par les États européens, en étroite coopération et coordination avec des pays amis, tels que l'Égypte", a déclaré le Premier ministre grec.

Le Projet électrique sous-marine destiné à transporter de l'énergie renouvelable de l'Afrique du Nord vers l'Europe a été évoqué par le président égyptien.

"Je souligne également l'extrême importance que nous attachons au projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce, GREGY. Il ne s'agit pas seulement d'un projet bilatéral, mais aussi d'une étape stratégique avec des dimensions régionales et internationales, étant donné qu'il est considéré comme le premier lien direct pour l'énergie propre venant d'Égypte vers l'Europe à travers la Grèce. Nous espérons que l'Union européenne continuera à soutenir ce projet ambitieux et qu'elle accélérera les étapes de sa mise en œuvre", a déclaré Abdel Fattah el-Sissi, président égyptien :

Il s’agit d’un câble d'une capacité de 3 000 mégawatts, qui s'étendra sur près de 1 000 kilomètres à travers la Méditerranée orientale. Evalué à 4, 5 milliards de dollars, le projet devrait être opérationnel d’ici à 5 ans.