Le prochain pape pourrait-il être africain ?

Le prochain pape pourrait, et pour certains analystes "devrait", venir d'Afrique. Avec près d'un cinquième des fidèles de l'Église, soit 272 millions de personnes, l'Afrique revêt une importance croissante dans le monde catholique.

Le Nigéria et le Kenya affichent l'un des taux de fréquentation d'église hebdomadaire les plus élevés au monde, tandis que la RDC, le Cameroun, l'Ouganda et l'Angola possèdent également de fortes communautés catholiques.

Il existe trois principaux candidats africains à la papabilité : le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, 65 ans, de la République démocratique du Congo (RDC), le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, 76 ans, du Ghana, et le cardinal Robert Sarah, de Guinée.

Est-ce le moment ? " C'est certainement le moment idéal pour que le chef de l'Église catholique vienne d'Afrique, pour des raisons qui captiveraient l'imagination du monde entier", a déclaré Greg Tobin, auteur des romans "Conclave" et "Concile".

Comment le prochain pape sera élu – que se passe-t-il au conclave ?

Tout homme catholique baptisé est éligible, bien que seuls les cardinaux aient été élus depuis 1378. Le vainqueur doit recueillir au moins les deux tiers des voix des cardinaux âgés de moins de 80 ans et donc éligibles. Le pape François, décédé lundi, a désigné la grande majorité des électeurs, choisissant souvent des hommes partageant ses priorités pastorales, ce qui suggère une continuité plutôt qu'une rupture.

Quiconque tente de deviner le résultat doit se rappeler que Jorge Mario Bergoglio (Pape François) était considéré comme trop âgé pour être élu pape en 2013, à 76 ans, et que Karol Wojtyla ne figurait sur aucune liste de favoris avant le conclave de 1978 qui l'a élu pape Jean-Paul II.

Quelques candidats possibles :

Cardinal Robert Sarah

Sarah, 79 ans, originaire de Guinée, ancienne responsable du bureau de liturgie du Vatican, a longtemps été considérée comme le meilleur espoir pour un pape africain. Très appréciée des conservateurs, Sarah marquait un retour aux pontificats doctrinaires et liturgiques de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Sarah, qui avait auparavant dirigé le bureau de charité du Vatican, Cor Unum, s'est heurtée à plusieurs reprises au pape François, notamment lorsque lui et Benoît XVI ont coécrit un livre prônant la « nécessité » du maintien du célibat pour les prêtres de rite latin. Ce livre est paru alors que François envisageait d'autoriser des prêtres mariés en Amazonie pour pallier la pénurie de prêtres dans ce pays. L'implication était que Sarah avait manipulé Benoît XVI pour qu'il prête son nom et son autorité morale à un livre qui semblait faire contrepoids à l'enseignement de François. François a limogé le secrétaire de Benoît XVI et, quelques mois plus tard, a mis Sarah à la retraite après ses 75 ans.

Cardinal Peter Erdo

Erdo, 72 ans, archevêque de Budapest et primat de Hongrie, a été élu à deux reprises à la tête du Conseil des Conférences épiscopales européennes, en 2005 et 2011, ce qui suggère qu'il jouit de l'estime des cardinaux européens, qui constituent le plus grand groupe électoral. À ce titre, Erdo a fait la connaissance de nombreux cardinaux africains, le Conseil organisant régulièrement des sessions avec les conférences épiscopales africaines. Erdo a bénéficié d'une visibilité accrue lorsqu'il a contribué à l'organisation des rencontres de François au Vatican sur la famille en 2014 et 2015, où il a prononcé des discours clés, ainsi que lors des visites papales à Budapest en 2021 et 2023.

Cardinal Reinhard Marx

Marx, 71 ans, archevêque de Munich et Freising, a été choisi par François comme conseiller principal en 2013. Marx a ensuite été nommé à la tête du conseil chargé de superviser les finances du Vatican pendant les réformes et les restrictions budgétaires. L'ancien président de la Conférence épiscopale allemande était un fervent partisan du controversé processus de dialogue « voie synodale » au sein de l'Église allemande, lancé en 2020 en réponse au scandale d'abus sexuels commis par le clergé. De ce fait, il est perçu avec scepticisme par les conservateurs, qui considèrent ce processus comme une menace pour l'unité de l'Église, car il implique de débattre de questions telles que le célibat, l'homosexualité et l'ordination des femmes. Marx a fait la une des journaux en 2021 lorsqu'il a proposé de démissionner de son poste d'archevêque pour expier le terrible bilan d'abus sexuels de l'Église allemande, mais François a rapidement rejeté cette démission et lui a demandé de rester.

Cardinal Marc Ouellet

Ouellet, 80 ans, du Canada, a dirigé l'influent bureau des évêques du Vatican pendant plus de dix ans, supervisant le centre d'échange d'informations essentiel pour les candidats potentiels à la tête de diocèses du monde entier. François a maintenu Ouellet à ce poste jusqu'en 2023, malgré sa nomination par le pape Benoît XVI, contribuant ainsi à la sélection des évêques plus doctrinaires, préférés par le pontife allemand. Considéré comme plus conservateur que François, Ouellet a néanmoins choisi des évêques à l'esprit pastoral, reflétant la conviction de François selon laquelle les évêques doivent « sentir comme les brebis » de leur troupeau. Ouellet a défendu le célibat sacerdotal pour l'Église de rite latin et a maintenu l'interdiction de l'ordination des femmes, tout en appelant à un rôle accru des femmes dans la gouvernance de l'Église. Il entretient de bons contacts avec l'Église latino-américaine, ayant dirigé la Commission pontificale du Vatican pour l'Amérique latine pendant plus de dix ans. Depuis 2019, son cabinet est chargé d'enquêter sur les évêques accusés de couvrir des prêtres prédateurs, une mission qui lui aurait valu de se faire des amis parmi les personnes sanctionnées, mais qui aurait également pu lui fournir de nombreuses informations confidentielles et potentiellement compromettantes sur ses confrères cardinaux.

Cardinal Pietro Parolin

Parolin, 70 ans, d'origine italienne, est secrétaire d'État de François depuis 2014 et est considéré comme l'un des principaux prétendants au pape, compte tenu de son importance dans la hiérarchie catholique. Ce diplomate chevronné a supervisé l'accord controversé du Saint-Siège avec la Chine sur les nominations d'évêques et a été impliqué – sans être inculpé – dans l'investissement raté du Vatican dans une opération immobilière londonienne, qui a conduit au procès d'un autre cardinal et de neuf autres cardinaux en 2021. Ancien ambassadeur au Venezuela, Parolin connaît bien l'Église latino-américaine. Il serait perçu comme quelqu'un qui perpétuerait la tradition de François, mais comme un diplomate plus sobre et timide, ramenant un Italien à la papauté après trois outsiders successifs : saint Jean-Paul II (Pologne), Benoît XVI (Allemagne) et François Ier (Argentine). Mais si Parolin a géré la bureaucratie vaticane, il n'a aucune expérience pastorale réelle. Ses liens avec le scandale londonien, où son bureau a perdu des dizaines de millions de dollars à cause de mauvaises affaires et d'hommes d'affaires douteux, pourraient jouer en sa défaveur.

Cardinal Robert Prevost

L'idée d'un pape américain a longtemps été taboue, compte tenu de la puissance géopolitique déjà exercée par les États-Unis.

Mais Prevost, né à Chicago et âgé de 69 ans, pourrait être une première. Fort d'une vaste expérience au Pérou, d'abord comme missionnaire puis comme archevêque, il est actuellement préfet du puissant dicastère des évêques du Vatican, chargé de valider les nominations d'évêques dans le monde entier. François l'avait visiblement à l'œil depuis des années et l'avait envoyé diriger le diocèse de Chiclayo, au Pérou, en 2014. Il a occupé ce poste jusqu'en 2023, date à laquelle François l'a fait venir à Rome pour occuper son poste actuel. Prevost est également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, une fonction qui lui permet d'être en contact régulier avec la hiérarchie catholique dans la région du monde qui compte encore le plus de catholiques. Outre sa nationalité, la relative jeunesse de Prevost pourrait jouer en sa défaveur si ses confrères cardinaux refusent de s'engager auprès d'un pape susceptible de régner encore deux décennies.

Cardinal Christoph Schoenborn

Schoenborn, 80 ans, archevêque de Vienne, en Autriche, était un élève de Benoît XVI et, sur le papier, semblait donc posséder les compétences académiques doctrinaires nécessaires pour séduire les conservateurs. Cependant, il s'est associé à l'une des initiatives les plus controversées de François, défendant son action auprès des catholiques divorcés et remariés civilement comme un « développement organique de la doctrine », et non comme la rupture que certains conservateurs affirmaient. Les parents de Schoenborn ayant divorcé alors qu'il était adolescent, l'affaire est donc personnelle. Il a également essuyé les critiques du Vatican pour avoir critiqué son refus passé de sanctionner des agresseurs sexuels de haut rang, y compris son prédécesseur à l'archevêché de Vienne. Schoenborn a exprimé son soutien aux unions civiles et au diaconat des femmes, et a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la mise à jour de 1992 du Catéchisme de l'Église catholique, le manuel de l'enseignement de l'Église dont Benoît XVI avait été le fer de lance lorsqu'il dirigeait le bureau de la doctrine du Vatican.

Cardinal Luis Tagle

Tagle, 67 ans, originaire des Philippines, semble être le choix de François pour le premier pape asiatique. François a fait venir à Rome le populaire archevêque de Manille pour diriger le bureau d'évangélisation missionnaire du Vatican, qui répond aux besoins de l'Église catholique dans une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Son rôle a pris une importance accrue lorsque François a réformé la bureaucratie vaticane et a mis en avant l'importance de son bureau d'évangélisation. Tagle évoque souvent ses origines chinoises – sa grand-mère maternelle appartenait à une famille chinoise installée aux Philippines – et il est connu pour son émotion lorsqu'il évoque son enfance. Bien qu'il possède une expérience pastorale, vaticane et managériale – il a dirigé la fédération d'associations caritatives Caritas Internationalis du Vatican avant de s'installer définitivement à Rome – Tagle serait plutôt jeune pour être élu pape à vie, les cardinaux préférant peut-être un candidat plus âgé dont le pontificat serait plus limité.

Cardinal Matteo Zuppi

Zuppi, 69 ans, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, élu en 2022, est étroitement lié à la Communauté Sant’Egidio, une organisation caritative catholique basée à Rome qui a exercé une influence sous François, notamment dans le dialogue interreligieux. Zuppi faisait partie de l’équipe de Sant’Egidio qui a contribué aux négociations pour la fin de la guerre civile au Mozambique dans les années 1990 et a été nommé envoyé de François pour la paix lors de la guerre menée par la Russie en Ukraine. François l’a nommé cardinal en 2019 et a ensuite clairement indiqué qu’il souhaitait le voir à la tête des évêques italiens, signe de son admiration pour ce prélat qui, comme François, est connu comme un « prêtre de rue ». Autre signe de ses tendances progressistes et de sa proximité avec François, Zuppi a écrit l’introduction de l’édition italienne de « Building a Bridge », du révérend James Martin, jésuite américain, sur la nécessité pour l’Église d’améliorer son action auprès de la communauté LGBTQ+. Zuppi s'inscrivait dans la tradition de François, qui s'occupait des personnes marginalisées, même si sa relative jeunesse le désavantageait pour les cardinaux qui briguaient un pontificat de courte durée. Sa famille entretenait de solides liens institutionnels : son père travaillait pour le journal du Vatican L'Osservatore Romano, et sa mère était la nièce du cardinal Carlo Confalonieri, doyen du Collège des cardinaux dans les années 1960 et 1970.