François, un pape qui a fait de la défense des migrants une priorité

La défense des migrants était l'une des principales priorités du pape François. Son pontificat a été marqué par une crise des réfugiés en Méditerranée, une explosion du nombre de migrants dans les Amériques et une perte d'empathie publique, qui a conduit à des politiques de plus en plus restrictives dans le monde entier.

François a évoqué à plusieurs reprises la situation critique des migrants, qu'il s'agisse d'accueillir au Vatican des demandeurs d'asile depuis des camps insulaires surpeuplés ou de dénoncer les initiatives frontalières du président américain Donald Trump. La veille de sa mort, François a brièvement rencontré le vice-président J.D. Vance, avec lequel il s'était disputé à distance au sujet de projets d'expulsion.

Quelques moments mémorables où François s'est exprimé en faveur des migrants :

8 juillet 2013, Lampedusa, Italie

Pour sa première visite pastorale hors de Rome depuis son élection, François s'est rendu sur l'île italienne de Lampedusa, un point en Méditerranée dont la proximité avec l'Afrique du Nord la place en première ligne de nombreux itinéraires de passeurs et de naufrages meurtriers.

Rencontrer des migrants ayant séjourné en Libye, il a dénoncé leurs souffrances et dénoncé la « mondialisation de l'indifférence » qui frappe ceux qui risquent leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe.

Dix ans plus tard, lors d'une visite en septembre 2023 dans le port multiculturel de Marseille, en France, François a de nouveau fustigé le « fanatisme de l'indifférence » envers les migrants, alors que les décideurs politiques européens redoublent d'efforts aux frontières face à la montée de l'extrême droite anti-immigration.

16 avril 2016, Lesbos, Grèce

François s'est rendu sur l'île grecque de Lesbos au plus fort de la crise des réfugiés, qui accueillait des centaines de milliers de personnes fuyant la guerre civile en Syrie et d'autres conflits au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Il a emmené trois familles musulmanes en Italie à bord de l'avion papal. Sauver ces 12 Syriens d'un camp insulaire débordé était « une goutte d'eau dans la mer. Mais après cette goutte, la mer ne sera plus jamais la même », a déclaré François.

Lors de son hospitalisation début 2025, l'une de ces familles installées à Rome a déclaré que François n'avait pas seulement changé leur vie.

« Il souhaitait initier un dialogue mondial pour faire comprendre aux dirigeants mondiaux que même un migrant sans papiers n'est pas quelque chose à craindre », a déclaré Hasan Zaheda.

Son épouse, Nour Essa, a ajouté : « Il s'est battu pour faire entendre la voix des migrants, pour expliquer qu'au final, les migrants ne sont que des êtres humains qui ont souffert dans les guerres. »

La nouvelle de la mort de François a choqué la famille, qui a partagé son deuil « avec toute l'humanité », a déclaré Zaheda.

En décembre 2021, François a de nouveau fait venir une douzaine de demandeurs d'asile en Italie, cette fois après sa visite à Chypre.

Le 17 février 2016, à la frontière américano-mexicaine, François a célébré une messe près de la frontière américaine à Ciudad Juárez, au Mexique, retransmise en direct à El Paso, au Texas, où il a prié pour que les cœurs s'ouvrent face à la « tragédie humaine que représente la migration forcée ».

Répondant à la question d'un journaliste alors qu'il rentrait à Rome, François a déclaré qu'une personne prônant la construction de murs n'était « pas chrétienne ». Trump, alors candidat à la présidence, faisait campagne pour cela et a répondu qu'il était « honteux » de remettre en question la foi d'une personne. Il a critiqué le pape pour ne pas avoir compris « le danger de la frontière ouverte que nous avons avec le Mexique ».

24 octobre 2021, Cité du Vatican

Alors que les pressions s'intensifiaient en Italie et ailleurs en Europe pour lutter contre l'immigration clandestine, François a lancé un vibrant appel à mettre fin à la pratique consistant à renvoyer les personnes secourues en mer vers la Libye et d'autres pays dangereux où elles subissent des « violences inhumaines ».

Il a qualifié les centres de détention en Libye de « véritables camps de concentration ». De là, des milliers de migrants sont emmenés par des trafiquants sur des embarcations souvent inutilisables. La mer Méditerranée est devenue le plus grand charnier de migrants au monde, avec plus de 30 000 morts depuis 2014, année où le Projet Migrants Disparus de l'Organisation internationale pour les migrations a commencé à recenser les migrants.

12 février 2025, Cité du Vatican

Après le retour de Trump à la Maison Blanche, notamment grâce à la vague de colère publique contre l'immigration clandestine, François a fustigé les projets américains d'expulsions massives, les qualifiant de « scandale ».

Alors que Trump multiplie les changements politiques visant à réprimer les pratiques d'immigration, François a écrit aux évêques américains pour les avertir que les expulsions « finiront mal ».

« Expulser des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave dégradation de l'environnement porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes », a-t-il écrit.

Le responsable américain des frontières, Tom Homan, a immédiatement réagi, soulignant que le Vatican était une cité-État entourée de murs et que François devrait laisser la surveillance des frontières à son cabinet.

Lors de sa visite au Vatican pendant le week-end de Pâques, Vance a d'abord rencontré le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.