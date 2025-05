Somalie : l’ONU appelle à l’unité et au dialogue

En visite officielle dans l’État du Sud-Ouest, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, James Swan, a salué les opérations menées par l’armée somalienne et les forces de sécurité locales pour repousser le groupe terroriste Al-Shabaab.

Accompagné du président de la région, Abdiaziz Hassan Mohamed, dit ‘Laftagareen’, le diplomate onusien a souligné l’importance d’une coordination renforcée pour consolider les avancées sécuritaires. Il a exprimé son admiration pour le courage des forces engagées sur le terrain.

Je félicite les forces de l’État du Sud-Ouest et l’armée nationale somalienne pour leurs efforts continus visant à défendre et à reprendre le territoire face à Al-Shabaab. Ces actions sont un exemple de courage et de résilience , a déclaré James Swan lors d’un point presse à Baidoa.

Le président Laftagareen s’est réjoui de cette visite, qu’il a qualifiée de symbole de l’appui international au processus de stabilisation dans la région : c'était une réunion importante. Nous avons discuté de questions politiques, humanitaires et sécuritaires, notamment du renforcement de la guerre contre Al-Shabaab et de la manière de mieux coordonner la sécurité dans le pays. »

Appel à un dialogue politique national

Au-delà des enjeux locaux, James Swan a renouvelé le soutien des partenaires internationaux à l’initiative du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui vise à rassembler les forces politiques et communautaires du pays autour d’un dialogue inclusif.

La visite a également été l’occasion d’aborder la situation humanitaire préoccupante dans l’État du Sud-Ouest, aggravée par les incertitudes liées au financement de l’aide internationale. Le Représentant spécial a assuré que les Nations Unies continueront à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour répondre aux besoins les plus urgents.

Cette visite s’inscrit dans une série de consultations menées par James Swan auprès des entités fédérées somaliennes. Il s’était notamment rendu le 29 avril à Dhusamareb, capitale de l’État de Galmudug, pour des échanges similaires avec le président Ahmed Abdi Karie ‘Qoor Qoor’.