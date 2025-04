Droits de douane : l’onde de choc de Trump secoue les marchés mondiaux

Wall Street a observé une chute importante après l’annonce de Donald Trump concernant une hausse drastique des droits de douane sur les importations mondiales. Cette décision a alimenté les craintes d’une récession mondiale, avec des économistes avertissant que le risque était élevé.

Dès l’ouverture, les indices boursiers ont plongé : le S&P 500 a chuté de 3 %, le Dow Jones a perdu 3,7 %, et le Nasdaq a baissé de 4,5 %. Les prix du pétrole ont dégringolé de plus de 4 %, et le dollar a atteint son plus bas niveau face au yen japonais depuis octobre.

En Europe, les marchés ont aussi été frappés, avec l’indice Stoxx 600 en baisse de 2,4 % à Londres. Les entreprises de distribution, telles qu’Adidas, ont perdu 11 %, tandis que Maersk, géant du transport maritime, a reculé de 8,9 %. L’industrie automobile a particulièrement souffert avec l’entrée en vigueur de droits de douane de 25 % sur les véhicules importés aux États-Unis. L’indice Stoxx Autos a perdu 3,3 %.

Trump a signé une politique tarifaire de grande envergure, imposant des droits de douane réciproques à plus de 180 pays, dont un tarif de 20 % sur les importations de l’UE et de 10 % sur celles du Royaume-Uni. La Chine, déjà frappée par un tarif de 20 %, voit désormais un supplément de 34 %, portant le total à 54 %.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’UE préparerait des contre-mesures si les négociations échouaient. La Chine a également réagi, déclarant qu’elle prendrait des “contre-mesures résolues”.

Face à cette situation, l’euro et la livre sterling ont atteint des sommets de six mois contre le dollar, avec une hausse de 2,2 % pour l’euro et de 1,2 % pour la livre.

Les marchés mondiaux sont dans une tourmente, et l’issue de cette crise économique dépendra de la manière dont les autres pays réagiront aux mesures américaines.