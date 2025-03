Soudan : l'armée continue son avancée dans la capitale

Après la reprise du palais présidentiel de Khartoum par l'armée, le général Yasser Al Atta se félicite de l'avancée de ses troupes face au groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) commandé sur le terrain par le général Mohamed Hamdan Dogolo.

"Les troupes sont maintenant sur tous les axes de combat, depuis le nord dans la capitale nationale, depuis le district de Khartoum dans le nord, elles se déplacent actuellement vers le sud (...) Et au sud, mes frères, sur les frontières séparant les districts de Jebel Aulia et de Khartoum de l'État de Gezira, les chars de combat mènent maintenant des batailles féroces et, avec la volonté de Dieu, ils sont victorieux", a déclaré le général Yasser Al-Atta.

Les forces du président Al -Burhan, y compris l'armée soudanaise et les milices alliées, ont progressé contre les FSR. Elles ont notamment repris une raffinerie clé au nord de Khartoum ainsi que plusieurs bâtiments clés pour le gouvernement.

Depuis le début de l'année, l'armée enchaine les victoires et poursuit son avancée face aux forces paramilitaires. Selon Amnesty International, le conflit entre les deux partis aurait fait plus de 14 000 morts et plus de 10 millions de déplacés.