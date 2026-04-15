Kenya : la flambée des prix du carburant provoque tensions internes

Le Kenya a annoncé une forte hausse des prix des carburants, le diesel enregistrant sa plus forte augmentation jamais observée malgré une récente baisse de taxe.

Cette décision intervient alors que les marchés pétroliers mondiaux réagissent aux tensions croissantes liées au conflit iranien, entraînant une hausse des coûts du pétrole brut et du transport maritime.

Dans sa dernière révision mensuelle, l'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole (EPRA) a augmenté le prix du diesel de 40 shillings kenyans pour le porter à 206 shillings (1,6 dollar) le litre, tandis que celui de l'essence a augmenté de 28 shillings pour atteindre un niveau similaire.

L'EPRA a indiqué que cette hausse reflète la flambée des coûts mondiaux, même après la réduction par le gouvernement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les carburants de 16 % à 13 %. Les nouveaux prix resteront en vigueur jusqu'à la prochaine révision, le 14 mai.

Cette augmentation a accentué les tensions sur le marché intérieur, et des pénuries de carburant sont signalées dans certaines régions du pays. Les autorités, quant à elles, affirment que les approvisionnements sont suffisants et accusent certains distributeurs de carburant de stockage.

L'inquiétude du public a également été alimentée par une autre controverse concernant une cargaison de carburant litigieuse, importée hors des accords gouvernementaux officiels à un prix plus élevé.

Des questions sur la qualité de cette cargaison, et des allégations selon lesquelles elle aurait pu être mise sur le marché après avoir été mélangée à des réserves existantes, ont suscité de vives critiques.

Le gouvernement affirme avoir annulé la cargaison et interdit sa vente, mais des enquêtes sont en cours suite à l'arrestation et à la démission de hauts responsables du secteur de l'énergie. L'EPRA a précisé que le carburant litigieux n'avait pas été pris en compte dans la dernière tarification.

La flambée des prix reflète un choc énergétique mondial plus large lié au conflit avec l'Iran, qui a perturbé des voies d'approvisionnement essentielles, notamment le détroit d'Ormuz, un passage stratégique.

Bien qu'un cessez-le-feu temporaire ait fait naître l'espoir d'une détente, les expéditions via ce corridor restent limitées.

Partout en Afrique, les gouvernements mettent en place des mesures pour protéger les consommateurs, allant des réductions d'impôts au Kenya et en Afrique du Sud au rationnement de l'énergie et à la priorisation sectorielle dans des pays comme l'Éthiopie et le Soudan du Sud.