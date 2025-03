Algérie : un centre équestre pour jeunes cavaliers

Abdelmalek Salhi a créé le club des jeunes cavaliers en Algérie en 2022, afin de permettre aux enfants de rêver de réussite dans le sport équestre.

Le club a formé plus de 50 cavaliers depuis son ouverture et est basé dans la ville d'Ain M'lila, à 470 km à l'est de la capitale Alger.

Le club n'est pas seulement là pour aider les cavaliers à améliorer leurs compétences, il leur permet également de préserver le cheval arabe de pure race Barb et de "préserver la réputation du pays".

Abdelmalek Salhi a organisé un défi au club pour les cavaliers de tout le pays pendant le mois de Ramadan.