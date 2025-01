Des rebelles maliens libèrent un Espagnol enlevé en Algérie

Une alliance rebelle au Mali a annoncé mardi avoir libéré un Espagnol qui avait été enlevé dans le sud de l'Algérie la semaine dernière.

Le Front de libération de l'Azawad, ou FLA, une coalition de groupes armés séparatistes du nord du Mali à prédominance touareg, a déclaré sur X avoir libéré le citoyen espagnol Gilbert Navarro.

« L'ancien otage espagnol, M. Navarro Giane Gilbert, a été libéré par le FLA et est en bonne santé », a déclaré Mohamed Maouloud Ramaadan, porte-parole du mouvement séparatiste.

Boubacar Sadigh Ould Taleb, responsable de la communication du FLA, a déclaré à l'Associated Press que Navarro avait été enlevé le 17 janvier par une « mafia transnationale », sans identifier le groupe.

Selon Taleb, des hommes armés de la FLA ont localisé Navarro et ses ravisseurs près de la ville d'Indelimane, dans la région de Ménaka, à plus de 322 kilomètres au sud de la frontière algérienne. Après avoir encerclé les ravisseurs, les combattants rebelles ont pu négocier la libération de l'Espagnol lundi, a-t-il déclaré.

"L'ancien otage sera remis aux autorités algériennes très prochainement afin qu'il puisse retrouver sa famille", a déclaré Taleb.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière qu'un Espagnol avait été enlevé dans un pays d'Afrique du Nord non spécifié. Les médias espagnols ont rapporté que l'homme avait été capturé dans le sud de l'Algérie et emmené au Mali par le groupe État islamique dans le Grand Sahara.

Le ministère des Affaires étrangères n'a pas confirmé les informations des médias ni révélé le lieu de l'enlèvement.

À la télévision algérienne, une émission spéciale a montré mardi soir Navarro à bord d'un avion de l'armée algérienne atterrissant dans un aéroport militaire à l'ouest d'Alger. Le ministère de la Défense du pays a déclaré que Navarro était un touriste qui a été enlevé par cinq membres d'un groupe armé non identifié.

Il a été remis mardi aux autorités algériennes, selon le communiqué du ministère.

Les enlèvements ont rarement été signalés en Algérie ces dernières années, mais le plus grand pays d'Afrique par sa superficie continue de faire face à l'instabilité le long de ses frontières sud avec le Niger et le Mali.

Les deux pays font partie des États de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest qui ont été renversés par des coups d'État militaires et sont désormais dirigés par des juntes après que les gouvernements précédents n'ont pas réussi à apaiser la violence et le mécontentement. Les enlèvements sont devenus de plus en plus fréquents au Mali, selon les données de l'organisation à but non lucratif Armed Conflict Location & Event Data.

Depuis l'expiration de l'accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés en 2023, la junte militaire au pouvoir à Bamako a qualifié les groupes armés, dont la FLA, de terroristes. Pour les combattre, le gouvernement a mis fin à ses partenariats de sécurité avec les pays occidentaux, se tournant plutôt vers des groupes de mercenaires, dont le Corps africain russe, successeur du groupe paramilitaire Wagner.

On ne sait toujours pas comment la libération de Navarro a été négociée. L'Algérie a historiquement servi de médiateur régional dans le nord-ouest de l'Afrique, mais elle est récemment tombée en disgrâce auprès des gouvernements dirigés par la junte de la région. Dans un communiqué publié au début du mois, le ministère malien des Affaires étrangères a dénoncé « la proximité et la complicité d'Alger avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali ». Il a accusé l'Algérie d'ingérence politique, de paternalisme et d'une « stratégie éculée de pompier pyromane ».