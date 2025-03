Soudan : des enfants de moins d'un an parmi les victimes de viols

Alors que la crise humanitaire s’aggrave au Soudan, plus de 12 millions de personnes sont exposées au risque de violence sexuelle. Ces actes ont bondi de 80 % par rapport à l'année précédente, selon l'UNICEF.

Alors que le Soudan est en proie à la crise humanitaire « la plus dévastatrice au monde », le pays est également le théâtre d’horribles violences sexuelles, ce qui aggrave encore plus le conflit.

Les équipes des Médecins Sans Frontières (MSF) ont souligné la gravité de la situation. En effet, elles ont "soigné plus de 800 blessés en seulement trois jours, alors que des milliers de civils Masalit fuyaient al-Jeneina après la prise de la ville par les Forces d'appui rapide. Les survivants nous ont raconté que le simple fait d'appartenir à la communauté Masalit était devenu en soi une condamnation à mort ", a déclaré Christopher Lockyear, secrétaire général de MSF.

Des petits d’à peine un an sont violés par des hommes armés, a affirmé l’UNICEF. Selon l’agence et ses partenaires, 221 cas de viols d’enfants ont été signalés en 2024 dans neuf États, dont 67% de filles et 33% de garçons. « Dans 16 des cas recensés, les enfants avaient moins de 5 ans. Quatre étaient des bébés de moins d’un an ».

La situation est devenue de plus en plus périlleuse pour les enfants au Soudan où les actes criminels à leur encontre ne cessent d'augmenter.

"Entre juin et décembre 2024, plus de 900 incidents de violations graves à l'encontre d'enfants ont été signalés, dont 80 % de meurtres et de mutilations, principalement au Darfour, à Khartoum et dans les États d'Al Jazirah", a alerté Catherine Russell, directrice de l'UNICEF.

Alors que la crise humanitaire au Soudan s'aggrave, le pays en proie au conflit fait également face à la famine. En effet, cette dernière sévit dans les points chauds du pays, où vivent environ 1,3 million d'enfants de moins de cinq ans. Plus de 3 millions d'entre eux sont exposés à un risque imminent d'épidémies mortelles, notamment de choléra, de paludisme et de dengue, en raison d'un système de santé défaillant.