Inégalités entre genres : l'ONU plaide pour un changement de paradigme

Les Nations unies déplorent la lenteur des progrès visant à résorber les inégalités entre hommes et femmes. Ces assises se tiennent à New-York, en marge du Forum 2025 sur la coopération en matière de développement.

"Il n'y a pas de place pour la duplication, l'inefficacité ou la concurrence inutile pour des dollars rares", a déclaré mercredi Bob Rae, président de l'ECOSOC, à l'occasion de l'ouverture du Forum de la coopération au développement des Nations unies à New York. "Nous devons trouver un moyen d'établir un système plus coopératif, plus efficient et plus efficace que celui qui existe actuellement.

Alors que près de 600 millions de personnes devraient rester dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 et que les pays en développement sont confrontés à des déficits annuels de financement du développement durable pouvant atteindre 4 000 milliards de dollars, les responsables ont averti que le système mondial de coopération au développement n'était pas à la hauteur des besoins urgents.

Lors de l'ouverture du forum, M. Rae a souligné que la coopération au développement devait aller au-delà des efforts déployés par les Nations unies et les États pour intégrer pleinement les institutions financières internationales et les contributions du secteur privé. "L'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'un projet de l'ONU seule, ou d'un projet de l'ONU et des États-nations seuls, est erronée. Il faut inclure de manière intégrale ce que les IFI font à tous les niveaux, et ce que le secteur privé fait à tous les niveaux", a-t-il déclaré.

Li Junhua, sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires économiques et sociales, a souligné l'impact d'un système de plus en plus fragmenté. "Trop de pays sont accablés par une dette insoutenable, une marge de manœuvre budgétaire réduite et un système de développement fragmenté qui ne répond pas aux besoins et priorités urgents", a-t-il déclaré. "Dans ce système dysfonctionnel, les femmes et les filles portent le fardeau le plus lourd, subissant des impacts disproportionnés qui menacent d'effacer des décennies de progrès durement acquis en matière d'égalité des sexes."

Le rapport du Secrétaire général sur les tendances et les progrès de la coopération internationale au développement, présenté lors du Forum, a mis en lumière de dures réalités. Le sous-secrétaire général au développement économique, Navid Hanif, a déclaré que le système mondial de coopération au développement "ne répond pas efficacement aux besoins et aux priorités des pays en développement et des communautés locales qui sont en première ligne dans nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable".

Cristina Duarte, secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l'Afrique, a souligné les échecs systémiques plus larges de l'économie mondiale. "La mondialisation a soudé les économies, mais les institutions multilatérales conçues pour réguler ses forces ont du mal à suivre", a-t-elle déclaré. "L'ordre économique actuel a permis une accumulation de richesses sans précédent, mais il a également creusé les inégalités, affaibli les États et marginalisé des milliards de personnes.

Elle a mis en évidence un paradoxe au cœur du financement du développement. "Nous vivons un paradoxe. Nous sommes du côté de la règle selon laquelle nous avons la responsabilité. Mais les ressources financières ne se trouvent pas de ce côté du monde. Les ressources financières se trouvent d'un autre côté", a-t-elle déclaré, soulignant le déséquilibre entre le pouvoir de décision et le capital financier dans le système mondial.

Le forum se tient avant la quatrième conférence internationale sur le financement du développement, prévue du 30 juin au 3 juillet, au cours de laquelle les États membres discuteront des réformes potentielles à apporter à l'architecture de la coopération au développement. Les recommandations du Forum contribueront à ces discussions, visant à garantir que les mécanismes de financement internationaux servent mieux les populations les plus vulnérables du monde.