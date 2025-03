RDC : Le gouvernement met à prix la tête des dirigeants du M23

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a lancé une récompense de 5 millions de dollars pour toute personne fournissant des informations permettant l'arrestation de trois dirigeants du groupe armé M23.

La prime vise Corneille Nangaa, ancien chef de la commission électorale et actuel chef de l'Alliance du fleuve Congo, une alliance qui comprend le M23. Ce dernier a souvent pris la parole en public, lors de rassemblements dans des villes contrôlées par les rebelles.

Le commandant militaire du M23, Sultani Makenga, et le dirigeant politique Bertrand Bisimwa sont également cités dans la récompense. Ces dirigeants du m23, ont récemment pris le contrôle de Goma et Bukavu, dans l'est du pays.

Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, et Sultani Makenga, ont été condamnés à mort par contumace en août 2024.

Une prime de 4 millions de dollars est également offerte pour l'arrestation de leurs complices et d'autres individus recherchés.

Soutenu par 4 000 soldats rwandais selon des experts de l'ONU, le M23, a repris les armes fin 2021 contre le gouvernement congolais. Ce groupe armé contrôle les villes de Goma et Bukavu, dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, depuis fin janvier.