Soudan : à Omdurman, le Ramadan sur fond de retour à la vie normale

À Omdurman, près de Khartoum, au Soudan, Gaith Abdul Qader a établi une cuisine caritative depuis avril 2024. Depuis lors, il est en première de sa gestion, soutenu par les volontaires de son association caritative.

L'année dernière, il n'y avait presque aucune famille à nourrir, alors que la guerre entre les paramilitaires et l'armée a obligé les populations à prendre la poudre d'escampette.

Pour ce mois saint du ramadan, son association prévoit d'accueillir une dizaine de personnes quotidiennement. Alors que de nombreux habitants ont regagné la ville, passée sous contrôle de l'armée soudanaise, après de violents affrontements avec les Forces de soutien rapide. Son équipe prépare donc d'énormes marmites de nourritures.

" Cette cuisine caritative a été créée l'année dernière en avril, juste avant le début du Ramadan. Au commencement, il y avait peu de personnes, mais la simple présence de repas incitait les résidents et les passants à venir à la cuisine. À cette époque-là, il n'y avait aucune famille dans la ville, donc les repas étaient servis directement dans la cuisine..’’, explique Gaith Abdul Qader, fondateur de la cuisine caritative d'Omdurman

Avec le retour des déplacés, à Omdurman la vie reprend progressivement son cours. Le marché est animé et des produits, de plus en plus disponibles.

" Chaque jour apporte son lot de nouveautés, Dieu merci. Néanmoins, il y a eu de nombreuses difficultés lorsque les gens sont revenus après la guerre et que les prix de certains produits, notamment des produits locaux tels que les légumes, ont augmenté. Ils étaient très chers, même les citrons.

Après la réouverture des routes, les prix étaient encore élevés, mais grâce à Dieu, les légumes ont commencé à arriver dans la région et la vie s'est améliorée. Chaque jour, les gens rentrent chez eux et la vie recommence peu à peu à se dérouler normalement. ’’, raconte Yousef Abdul Qader, habitant d'Omdurman.

La guerre a débuté en avril 2023 au Soudan. Elle implique l'armée et les Forces de soutien rapide, avec des combats à Khartoum et dans tout le pays.