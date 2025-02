Soudan du Sud : des tribunaux itinérants pallient l'absence de juridictions

Au Soudan du Sud, des tribunaux itinérants soutenus pas la Mission des Nations Unies dans le pays, l’UNMISS apportent la justice à des endroits où elle était absente. Après des décennies de conflit qui ont dévasté les infrastructures, ces tribunaux mobiles rendent la justice aux communautés mal desservies comme celles de la ville de Renk dans l’extrême nord du pays.

Environ 54 affaires ont été entendues au cours des trois dernières semaines par le tribunal, les autorités judiciaires nationales et de l’Etat ainsi que des partenaires internationaux. Certaines concernaient des détenus incarcérés sans jugement depuis 2021.

"A mon avis, si l'accusé ne peut pas accepter les conséquences de ce qu'il a fait, il doit aller en prison. C'est ma conviction, car je ne sais pas quelles conséquences mon enfant pourrait subir à long terme. Même s'il s'excuse pour son crime, quelque chose de grave peut arriver à mon enfant et je ne peux pas me permettre d'en assumer la charge et la responsabilité. Je dis donc qu'il faut le laisser purger la peine qui lui a été infligée pour son crime." a confié une mère d'une victime de viol .

Déployés dans l'Unité, le Bahr El Ghazal occidental et le Warrap, ces tribunaux mobiles contribuent également à changer les attitudes à l'égard des violences sexuelles et des droits de l'enfant.*

Deux juges de la Haute Cour, déployés depuis Wau et Juba, ont condamné 42 délinquants, tandis que 20 personnes ont été acquittées ou ont bénéficié d'un non-lieu. Treize condamnations étaient liées à des violences sexuelles et sexistes, dont dix concernaient des viols d'enfants, y compris une victime âgée de trois ans.

Ils ont également aidés à renforcer la crédibilité et la confiance dans l'État de droit en insufflant aux communautés l'espoir que des procès équitables sont possibles et que les auteurs de ces actes seront tenus pour responsables de leurs actes.

"Depuis 2021, le tribunal de comté de Renk est confronté à de nombreux défis en raison de l'absence d'un juge de la Haute Cour. Le nombre d'affaires en suspens s'élève à plus de 60, dont des meurtres, des viols et des cas de toxicomanie. Les prisons étaient très encombrées, nous sommes donc heureux que le tribunal mobile soutenu par l'UNMISS soit ici parce qu'il réduit le fardeau qui nous est imposé en raison du retard de nombreuses affaires qui ont attendu trop longtemps pour être entendues et pour que la justice soit rendue. ", a expliqué le procureur Roufeita Zubeir Mohamed Nur.

L'UNMISS fournit également un soutien technique, des formations et de nouvelles infrastructures pour aider à transformer l'ensemble de la chaîne judiciaire du Soudan du Sud à plus long terme, notamment en renforçant la police de proximité, en développant les capacités des agents judiciaires, pénitentiaires et des prisons, ainsi qu'en construisant des postes de police et des palais de justice.