Afrique du Sud : trois mineurs inculpés dans une fusillade de masse

Trois ressortissants du Lesotho ont été arrêtés et inculpés de meurtre à la suite d’une fusillade de masse contre un bidonville de Johannesburg en Afrique du Sud.

L’attaque, qui est survenue le 9 juin, a fait 13 morts. Elle serait liée à des guerres de territoire entre des mineurs clandestins qui exploitent des puits de mine abandonnés ou désaffectés.

Les suspects, âgés de 26 à 34 ans, ont été arrêtés après avoir été identifiés par certains des 14 survivants de la fusillade.

L'attaque s'est déroulée dans une zone de cabanes de fortune en bois et en tôle, située à environ six kilomètres (moins de quatre miles) à l'est du centre-ville de Johannesburg, à proximité de mines d'or abandonnées.

Selon la police, une dizaine d'assaillants ont été déposés aux deux entrées du bidonville tard dans la nuit et ont ouvert le feu tout en traversant le quartier, avant d'être récupérés par un véhicule.

Une enquête menée par le site d’information Daily Maverick a révélé que parmi les 12 personnes décédées sur place figuraient des hommes et des femmes originaires d’Afrique du Sud ainsi que des pays voisins, le Mozambique et le Zimbabwe.

Selon ce site, une femme décédée des suites de ses blessures serait originaire du Lesotho, petit royaume enclavé sur le territoire sud-africain.

Des milliers de mineurs non déclarés, connus sous le nom de « zama zamas », opèrent en Afrique du Sud, fouillant les mines abandonnées à la recherche d’or et d’autres minerais dans des conditions difficiles et souvent périlleuses.

Ils viennent de toute la région, poussés par la pauvreté et le chômage, et ce secteur a été associé au crime organisé, à des assassinats, à des extorsions et à d’autres activités illégales.