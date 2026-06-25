Environnement : la canicule ne laisse aucun répit à l'Europe

Au moins 101 millions d’Européens devaient subir jeudi des températures supérieures à 35 °C, dans le cadre d’une canicule accablante et de plus en plus meurtrière, plus intense que celle qui sévit dans certaines régions d’Afrique.

La France et l'Espagne, parmi les pays les plus touchés, ont commencé à faire le bilan de ces températures extrêmes, qui a notamment coûté la vie à un petit garçon de trois ans resté coincé dans la voiture de sa famille.

Les calculs de l'AFP, basés sur les prévisions du service météorologique allemand et les projections démographiques pour 2025 du Centre commun de recherche européen, indiquaient que plus de 380 millions de personnes seraient confrontées à des températures supérieures à 30 °C.

Simon Stiell, responsable des questions climatiques à l’ONU, a déclaré que cette vague de chaleur — aggravée par des bâtiments et des infrastructures inadaptés à de telles températures — « porte clairement la marque de la crise climatique ».

« C’est le dernier prix à payer pour la pollution causée par les combustibles fossiles qui fait cuire notre planète. Tant que l’humanité n’aura pas cessé de brûler des quantités colossales de charbon, de pétrole et de gaz, les vagues de chaleur extrêmes ne cesseront de s’aggraver », a-t-il ajouté.

La directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique de l’UE, Samantha Burgess, a expliqué que cette vague de chaleur était due à un « dôme de chaleur » formé par de l’air piégé en provenance d’Afrique du Nord dans un système de haute pression situé à basse altitude, empêchant ainsi l’air plus frais de s’engouffrer.

Les effets de la chaleur extrême — de la déshydratation au coup de chaleur — sont une source de préoccupation pour ceux qui s’occupent des personnes vulnérables, notamment les tout-petits, les personnes âgées et celles souffrant de pathologies.