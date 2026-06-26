Afrique du Sud : Ramaphosa s'engage à réprimer toute violence anti-immigrés

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est engagé jeudi à réprimer toute tentative visant à déstabiliser le pays lors des manifestations anti-immigrés prévues la semaine prochaine, dans un contexte de vague de xénophobie.

Des groupes d'initiatives citoyennes ont fixé au mardi 30 la date limite pour le départ des étrangers en situation irrégulière et ont appelé à des manifestations dans tout le pays contre l'immigration clandestine, marquant ainsi le point culminant de plusieurs mois de mobilisations qui ont parfois dégénéré en violences.

Cet ultimatum non officiel a ravivé les craintes d'une recrudescence de la violence xénophobe, qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes par le passé.

« Nous ne tolérerons aucune tentative visant à déstabiliser le pays, quelle qu’en soit l’origine, qu’il s’agisse de manifestations ou d’autres moyens », a déclaré Ramaphosa.

« Nos forces de sécurité sont prêtes et ceux qui enfreindront les mesures que nous mettons en place subiront sans aucun doute toute la rigueur de la loi », a-t-il déclaré devant la chambre haute du Parlement.

La police a annoncé un renforcement des mesures de sécurité dans tout le pays pour le 30 juin, tandis que les responsables gouvernementaux ont intensifié leurs efforts pour garantir le maintien du calme, notamment en rencontrant l'influente maison royale zouloue.

Le pays est en état d'alerte depuis plusieurs semaines, à la suite de troubles xénophobes parfois violents qui ont fait au moins trois morts, selon des sources officielles.

Les autorités mozambicaines ont estimé à cinq le nombre de victimes parmi leurs ressortissants.

La campagne anti-immigrés a déjà entraîné le rapatriement volontaire de milliers d'étrangers originaires d'autres pays d'Afrique, notamment du Ghana, du Malawi, du Mozambique et du Nigeria.

Des camps de fortune ont poussé comme des champignons dans la ville portuaire de Durban, à l'est du pays, et à Johannesburg, la capitale financière, alors que des milliers de personnes attendent d'être rapatriées dans leur pays d'origine, ce qui a poussé les organisations humanitaires à mettre en garde contre une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver.

« Nous prenons des mesures pour que le 30 soit une journée comme les autres, où chacun pourra travailler et vaquer à ses occupations », a déclaré Ramaphosa.

Parmi les économies les plus importantes et les plus industrialisées d'Afrique, l'Afrique du Sud est depuis longtemps une destination de choix pour les personnes à la recherche d'un emploi, même si son taux de chômage avoisine les 32 %.

La concurrence pour des emplois rares a attisé le ressentiment, et certains Sud-Africains tiennent les migrants pour responsables à la fois de la pauvreté et de la criminalité.

Alors que Ramaphosa et les principaux syndicats affirment que les migrants servent de boucs émissaires pour les problèmes du pays, certains responsables politiques ont saisi cette occasion pour s'attirer le soutien des populistes en vue des élections municipales qui se tiendront plus tard cette année.

Les précédentes flambées de violence visant des ressortissants étrangers en situation irrégulière ont fait des victimes : 62 personnes ont été tuées lors des émeutes de 2008.

En 2019, des émeutes violentes ont vu des foules armées s'en prendre à des commerces appartenant à des étrangers dans les environs de Johannesburg, faisant au moins 12 morts, dont 10 citoyens sud-africains.