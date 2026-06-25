Afrique du Sud : percée électorale de l'Alliance démocratique dans un township

Des déchets accumulés, des routes endommagées et des débordements d’eaux usées ont contribué à un changement de vote dans une circonscription proche de Johannesburg, où des électeurs ont quitté l’ANC pour soutenir l’Alliance démocratique (DA) lors d’une élection partielle.

La DA a remporté pour la première fois une circonscription de township majoritairement noir à Evaton West. Le parti a obtenu un peu plus de 32 % des voix lors du scrutin de mai, contre environ 32 % pour l’ANC, en baisse par rapport à plus de 50 % en 2021.

L’ANC reste le principal parti du pays depuis la fin de l’apartheid en 1994, mais ses résultats nationaux ont reculé à 46 % lors des dernières élections générales, sous le seuil de 50 % pour la première fois.

Selon des électeurs interrogés sur place, le vote est motivé par la dégradation des services publics.

« On ne peut pas vivre comme des animaux », a déclaré un habitant, évoquant l’absence régulière d’eau et l’état des infrastructures. D’autres électeurs ont indiqué avoir voté pour la première fois pour la DA en raison de problèmes d’accès aux services de base.

La DA affirme que cette victoire confirme un élargissement de son électorat au-delà de sa base historique. Le parti a été formé en 2000 par la fusion de plusieurs formations politiques.

Le maire de la municipalité concernée a indiqué que la défaite de l’ANC constituait un « signal d’alarme », sans lien direct avec les travaux de voirie en cours dans le quartier.

Des réparations de routes étaient en cours lors du passage de journalistes, des habitants indiquant que ces infrastructures étaient dégradées depuis plusieurs années.

Selon des analystes politiques, ce résultat reflète une tendance liée aux problèmes de gouvernance locale et à la dégradation des services municipaux. Ils estiment toutefois qu’il s’agit d’un cas isolé à ce stade et qu’il ne permet pas de prédire les prochaines élections municipales.