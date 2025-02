RDC : le Royaume-Uni en passe d'imposer des sanctions contre le Rwanda

À la question de savoir si la Grande-Bretagne allait imposer des sanctions au Rwanda, Ray Collins, en charge de la politique africaine en tant que ministre de second rang au ministère des Affaires étrangères, a répondu "oui". À la question de savoir quand, il a répondu "bientôt".

S’adressant à l’agence de presse Reuters en marge de la réunion du conseil des droits de l’homme des nations unies organisée à Genève, le ministre a par ailleurs ajouté que le Royaume-Uni avait clairement fait connaitre sa position sur la question du soutien du Rwanda aux rebelles du M23 à l’origine des combats dans l’est de la RDC, lors d’un discours prononcé par l’ambassadeur britannique James Kariuki le 19 février dernier au Conseil de sécurité de l'ONU.

Il avait déclaré que le gouvernement britannique exprimait sa « profonde inquiétude face à l'avancée continue en RDC du M23 et des forces de défense rwandaises ». Ajoutant qu’il s’agissait « d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et d'une violation de la Charte des Nations unies. »

Le Rwanda est confronté à une pression mondiale en raison des allégations selon lesquelles il soutient le groupe M23 qui, depuis janvier, s'est emparé de pans entiers de l'est du Congo, notamment des villes de Goma et de Bukavu, ainsi que de précieux gisements de minerais.

Kigali nie soutenir le groupe mais affirme que ses propres troupes agissent en légitime défense contre des groupes hostiles basés au Congo.