RDC : au moins 7 000 morts dans les combats avec le M23 depuis janvier

La Première ministre de la République démocratique du Congo a déclaré que 7000 personnes étaient mortes depuis janvier dans les combats qui touchent l’est du pays.

Judith Suminwa Tuluka s’est exprimée lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève lundi.

L'avancée des rebelles du M23 soutenue par des troupes rwandaises, constitue l'escalade la plus grave depuis plus de dix ans dans le conflit qui sévit dans la région. La capture par le groupe rebelle de pans entiers de l'est du pays et de précieux gisements de minerais a ravivé les craintes d'une guerre plus étendue.

La cheffe du gouvernement congolais a exhorté le monde à agir et à imposer des "sanctions dissuasives" alors que près de 450 000 personnes sont actuellement sans abri après la destruction de 90 camps de déplacés par les rebelles qui ont pris le contrôle de plusieurs villes.

Le Rwanda rejette les allégations du Congo, des Nations unies et des puissances occidentales selon lesquelles il soutient le M23 en lui fournissant des armes et des troupes.

Dans son discours d'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les droits de l'homme dans le monde étaient "étouffés" et a fait référence aux horribles violations des droits de l'homme en RDC.