L'Ouganda annonce la fin de la vague épidémique d'Ebola

Les autorités sanitaires ougandaises ont annoncé ce mardi la guérison des huit derniers patients encore hospitalisés après la récente épidémie d’Ebola.

Une victoire importante saluée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui souligne la réactivité du pays face à la menace.

La plupart des patients ont été soignés à l’hôpital de Mulago, l’un des plus grands centres médicaux de la capitale, Kampala. Cette épidémie a fait une victime : un infirmier décédé le 30 janvier, un jour avant l’annonce officielle de la crise sanitaire. Sa famille faisait partie des patients ayant contracté le virus.

Ramathan Abdul-Kareem, un survivant de la maladie, témoigne de la pénibilité de l’infection : “d'abord des on ressent des maux de tête et de la fièvre, puis des diarrhées et une détresse respiratoire. Au stade avancé, les hémorragies rendent la situation critique, nécessitant une prise en charge médicale urgente.”

L’épidémie a été causée par la souche soudanaise d’Ebola, contre laquelle aucun vaccin approuvé n’existe à ce jour. Cependant, les autorités ougandaises, avec le soutien de chercheurs internationaux, ont lancé une étude clinique pour tester un vaccin expérimental, dans l’espoir de mieux prévenir les futures épidémies.

David Kaggwa, soignant à l’unité d’isolement de l’hôpital national de référence de Mulago, rappelle qu’il n’existe pas de traitement spécifique contre Ebola. “Les soins consistent essentiellement à traiter les symptômes : soulager la douleur, réhydrater les patients et les alimenter pour compenser la perte de fluides.”

Depuis l’identification du premier cas, au moins 265 cas contacts ont été recensés. Parmi eux, 90 ont déjà terminé leur période de quarantaine sous surveillance médicale.

La ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, a déclaré que la situation était sous contrôle grâce aux efforts déployés pour placer tous les cas contacts en quarantaine. Elle a également insisté sur l’importance de la vaccination des cas contacts afin d’empêcher l’apparition de nouveaux cas.

Si l’Ouganda a su contenir cette crise, l’alerte reste de mise. Les chercheurs poursuivent leurs efforts pour développer un vaccin efficace, et les autorités sanitaires restent vigilantes pour éviter toute nouvelle flambée du virus.