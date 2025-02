Égypte : au moins 10 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Kerdasa

Dix personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées lors de l'effondrement d'un immeuble résidentiel de trois étages lundi matin à Kerdasa, une ville située dans le gouvernorat de Giza, en Egypte.

Selon les premières constatations, une explosion au deuxième étage de l'immeuble, probablement due à une fuite de gaz, pourrait être à l'origine de l'effondrement. Un incendie s'est déclaré après la déflagration, mais a été rapidement maîtrisé par les équipes de protection civile.

Le ministère de la Santé a dépêché des équipes de secours et des ambulances sur place afin de dégager les décombres et rechercher d'éventuelles victimes. Selon un communiqué du gouvernorat de Gizeh, le gouverneur Adel al-Naggar a ordonné l'évacuation des bâtiments voisins par mesure de précaution.

Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux locaux pour y recevoir des soins.

Les effondrements d'immeubles sont un phénomène récurrent en Egypte, souvent liés à des problèmes structurels et au non-respect des règlements de construction. Une enquête de sécurité et de médecine légale est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incident.