Tanzanie : fin des opérations de sauvetage après l'effondrement d'immeuble

Les opérations de sauvetage à Dar es Salam ont été suspendues, plus de 10 jours après l’effondrement d’un immeuble dans le quartier de Kariakoo, une zone commerçante très animée de la capitale tanzanienne.

Le nombre officiel de morts est passé à 29, selon un compte rendu du porte-parole du gouvernement Thobias Makoba , mardi.

Le propriétaire de l'immeuble a été arrêté suite à l'ouverture d'une enquête sur le drame du 16 novembre dernier, il est depuis aux mains des autorités.

Plus de 80 personnes ont été extraites vivantes des décombres de l'immeuble de quatre étages, qui abritait des dizaines de boutiques. Suite à cette tragédie, la présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné un audit complet de tous les bâtiments situés dans la zone. Pendant ce temps, les familles des victimes enterrent leurs morts et la plupart des commerces ont rouvert après la fin des opérations de recherche et de sauvetage.

Les effondrements d'immeubles sont fréquents en Tanzanie, particulièrement pendant la saison des pluies. Ces drames sont souvent attribués au non-respect des normes de construction.