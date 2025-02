Guerre au Soudan : l'ONU appelle à soutenir l'aide humanitaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a exhorté la communauté internationale à soutenir la réponse humanitaire et la cessation des hostilités dont le peuple soudanais a besoin.

António Guterres s’est exprimé vendredi 14 février lors du Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba pendant la conférence humanitaire de haut niveau en faveur du peuple soudanais.

« Le Soudan est en proie à une crise d'une ampleur et d'une brutalité stupéfiantes. Une crise qui s'étend de plus en plus à l'ensemble de la région. Et une crise qui exige une attention soutenue et urgente de la part de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. L'accès humanitaire reste un défi fondamental, en particulier là où les combats sont les plus actifs. », a expliqué le secrétaire général des Nations Unies.

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés a salué l'immense générosité du peuple soudanais ainsi que le travail des intervenants locaux et des organisations de la société civile qui fournissent de l’aide et des services aux populations déplacées à l'intérieur du pays ainsi qu’aux réfugiés.

« Les civils, y compris les travailleurs humanitaires, doivent être protégés. Un accès humanitaire rapide, sûr, sans entrave et durable doit être facilité dans toutes les zones où le besoin s'en fait sentir. Le soutien extérieur et le flux d'armes doivent cesser. Ce flux permet la poursuite d'une destruction et d'une effusion de sang considérables pour les civils », a déclaré António Guterres.

La semaine prochaine, le système des Nations unies, ainsi que des organisations partenaires nationales et internationales, lanceront le plan de réponse aux besoins humanitaires du Soudan à l'horizon 2025 et le plan de réponse aux réfugiés du Soudan à l'horizon 2025.

Ensemble, ces plans nécessitent 6 milliards de dollars pour venir en aide à près de 21 millions de personnes au Soudan et jusqu'à 5 millions d'autres - principalement des réfugiés - dans les pays voisins, ce qui constitue une crise humanitaire sans précédent sur le continent africain.