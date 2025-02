En Afrique du Sud, l'incompréhension après les sanctions de Trump

Dans ce marché en Afrique du Sud, la plupart des habitants n’en reviennent toujours pas. Tous échangent et réagissent à la décision du président américain de sanctionner le pays.

Donald Trump a signé ce vendredi un décret mettant fin à toute aide apportée à l’Afrique du Sud. Il évoque une violation des droits de l'homme à l'encontre d'une minorité blanche, pour justifier cette décision.

L'administration Trump affirme qu'une loi sur l'expropriation des terres récemment adoptée par l'Afrique du Sud était discriminatoire à l'égard des Afrikaners blancs, descendants de colons hollandais et d'autres pays européens.

La répartition des terres en Afrique du Sud est une question complexe et très sensible qui soulève des problématiques raciales depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis la fin du système d'apartheid en 1994.

Selon l'administration Trump, le gouvernement sud-africain aurait autorisé des attaques violentes contre les communautés agricoles afrikaners.

Il leur est également reproché de soutenir de "mauvais protagonistes" dans le monde, notamment le groupe palestinien militant Hamas, la Russie et l'Iran.