Football : le Brésilien Marcelo tire sa révérence

Marcelo, la légende du Real Madrid célèbre pour sa chevelure emblématique et l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, a annoncé sa retraite jeudi à l'âge de 36 ans.

"Mon parcours en tant que joueur s'arrête ici, mais j'ai encore tant à donner au football. Merci pour tout", a déclaré le Brésilien dans une vidéo publiée sur X.

Défenseur à vocation offensive, Marcelo a connu l'une des carrières les plus riches en trophées grâce à son passage au Real Madrid de 2007 à 2022 et à son retour dans son club formateur, Fluminense, entre 2023 et 2024. Il a également représenté le Brésil lors des Coupes du monde 2014 et 2018, remportant des médailles olympiques en 2008 (bronze) et 2012 (argent).

Avec Madrid, il a remporté cinq Ligues des champions, six championnats d'Espagne et un total de 25 titres.

"Marcelo fait partie de l'histoire du Real Madrid et est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial", a déclaré le club madrilène.

Arrivé en Europe en 2006 alors que le Real Madrid traversait une période difficile, Marcelo a contribué à l'une des ères les plus fastes du club en exploitant les espaces créés par Cristiano Ronaldo sur le flanc gauche pour s'imposer comme un latéral offensif redoutable.

Ronaldo lui a rendu hommage en le qualifiant de "frère".

"Mon frère, quelle carrière incroyable !", a écrit Ronaldo sur X. "Nous avons traversé tant de choses ensemble. Des années de succès, de victoires et de moments inoubliables. Plus qu'un coéquipier, tu es un compagnon de vie. Merci pour tout, ami. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape."

Marcelo a disputé 546 matchs en 16 saisons avant de quitter le Real en 2022 après avoir soulevé sa cinquième Ligue des champions. À ce moment-là, il était le joueur le plus titré de l'histoire du club, avant d'être dépassé par Luka Modric et Nacho Fernández, qui comptent désormais 26 trophées chacun.

Après un bref passage à l'Olympiakos en Grèce, Marcelo est retourné à Fluminense, où il a commencé sa carrière, et a remporté la Copa Libertadores.