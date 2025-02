RDC : Goma enterre ses morts après l'offensive du M23

La douleur et le deuil accablent la population de Goma, contrainte d’enterrer ses morts.

Le bilan, encore provisoire, est dramatique : près de 2 000 victimes, selon les autorités et un peu plus pour l'ONU. Les équipes de la Croix-Rouge ont procédé à l’inhumation des corps dans des fosses communes dans les cimetières de l'Itigi Don Bosco, sous le regard impuissant des habitants, partagés entre tristesse, peur et incertitude face à l’avenir. Goma pleure ses disparus, tandis que l’urgence d’un retour à la paix se fait plus pressante que jamais.

Par ailleurs, plusieurs corps n'ont pas encore été récupérés notamment ceux coincés dans des endroits difficiles d'accès. Goma fait face à une urgence humanitaire. De très nombreux blessés nécessitent des soins urgents, les infrastructures médicales restent débordées. Pendant ce temps, les Nations unies ont rapporté de violents affrontements mardi entre les forces congolaises et les rebelles dans l’est du pays.

Le gouvernement congolais a qualifié de fausse communication la déclaration du cessez-le-feu faites par le M23 et exigé le retrait sans délai des forces rwandaises de Goma. De leur côté.