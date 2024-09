Liban : le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah

Le Hezbollah confirme ce samedi après midi, que son chef Hassan Nasrallah est mort. Plus tôt dans la journée, c’était l'armée israélienne qui déclarait avoir tué le chef charismatique du groupe chiite, lors de l'attaque de vendredi sur Beyrouth.

Le Hezbollah vient de publier un long message sur Telegram confirmant que son chef, Hassan Nasrallah, est « décédé ». « Son éminence, le maître de la résistance, le serviteur juste, est décédé pour rejoindre son Seigneur », indique le communiqué.

Dans son message, le groupe a également « promis » de lutter contre Israël et de continuer à soutenir « Gaza et la Palestine, et à défendre le Liban».

Hassan Nasrallah, ancien chef du mouvement militant islamiste chiite, était l'une des figures les plus influentes du Moyen-Orient. Il n’avait pas été vu en public depuis des années, craignant une tentative d'assassinat de la part d'Israël."