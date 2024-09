Liban : qui pour succéder à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah ?

Après 32 ans de règne, Hassan Nasrallah a été tué vendredi par les bombes israéliennes près de Beyrouth.

Le Hezbollah a confirmé la mort de son leader samedi, se pose alors la question de sa succession. Qui pour succéder à ce sayyed, titre honorifique désignant les descendants du prophète Mahomet. Pour plusieurs observateurs, un nom émerge, celui de Hachem Safieddine, un cousin du défunt chef du mouvement pro-iranien.

Hachem Safieddine, âgé de 60 ans, s'est fait remarquer par ses déclarations enflammées lors des funérailles des commandants du parti tués par Israël. Il est devenu, au fil des ans, le visage du Hezbollah libanais, surtout que Hassan Nasrallah se faisait de plus en plus rare sur la scène publique depuis 2006, l'année de la guerre entre Israël et le Hezbollah.

La plus haute instance du Hezbollah , la choura, devrait très prochainement élire son dirigeant. Pour être candidat, il faut être membre de la choura et une personnalité religieuse. En attendant la désignation d'un nouveau chef, c'est l'actuel numéro deux du mouvement Naïm Qassem qui devrait prendre la tête du parti.

L'assassinat de Nasrallah, survenu dans un quartier général de commandement, a eu lieu à peine une semaine après l'explosion de centaines de bipeurs et de radios piégés, qui a tué la moitié du conseil de direction du Hezbollah et décimé son haut commandement militaire.