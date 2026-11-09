Argentine : le pape Léon XIV à la rencontre des fidèles à Claypole

Debout dans la papamobile, le pape Léon XIV a salué les nombreux fidèles venus l'accueillir à Claypole, à une trentaine de kilomètres au sud de Buenos Aires, avant de descendre à leur rencontre. Le souverain pontife s'est ensuite rendu au Pequeño Cottolengo Don Orione, un établissement accueillant plus de 400 personnes handicapées dans 16 foyers répartis sur un domaine de 50 hectares. Après s'être recueilli devant la relique du cœur de saint Luigi Orione, il a dévoilé une plaque commémorative et rencontré les résidents. Accueilli par Mgr Jorge Rubén Lugones, évêque de Lomas de Zamora, et le frère Jorge David Silanes, directeur du centre, Léon XIV a affirmé que les personnes handicapées ne représentaient pas un fardeau pour la société, mais une bénédiction. Il a également rappelé que le progrès d'un pays se mesure à la manière dont il les accueille. Cette visite s'inscrit dans une tournée de douze jours en Uruguay, en Argentine et au Pérou. Elle intervient dans un contexte de débats politiques sur le financement de la prise en charge du handicap en Argentine.