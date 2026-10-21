Nigeria : la confirmation d’un premier cas d’Ebola suscite l’inquiétude

Le Nigeria a confirmé un premier cas d’Ebola dans sa capitale, Abuja. La patiente, une diplomate arrivée d’Ouganda, est infectée par la souche Bundibugyo, déjà responsable d’une importante épidémie en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires renforcent la surveillance pour éviter une propagation du virus.

La confirmation de ce premier cas suscite l’inquiétude au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique. À Abuja, l’annonce fait la une des journaux et provoque de nombreuses réactions parmi les habitants.

Selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC), la patiente est une diplomate arrivée d’Ouganda le 3 octobre. Plusieurs analyses moléculaires ont confirmé une infection par la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette souche circule également en République démocratique du Congo, où une épidémie déclarée à la mi-mai a fait plusieurs milliers de morts. Le virus s’est depuis propagé à d’autres pays africains, notamment à l’Ouganda.

Les autorités renforcent la surveillance sanitaire

Au Nigeria, les services de santé ont identifié 44 personnes ayant été en contact avec la patiente. Elles font l’objet d'un suivi médical, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels autres contacts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également annoncé un renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections dans l’établissement hospitalier où la patiente a été prise en charge.

La situation inquiète d’autant plus que la souche Bundibugyo ne dispose actuellement ni de vaccin homologué ni de traitement spécifique.

Dans la capitale, certains habitants appellent les autorités à intensifier les campagnes d’information. Denis Agbo, un avocat interrogé à Abuja, estime que la sensibilisation doit être menée dans toutes les villes et tous les États du pays.

De son côté, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) alerte sur la gravité de la menace sanitaire à l’échelle du continent.

Face au risque de propagation, les autorités nigérianes misent sur l’identification rapide des contacts, la surveillance médicale et la sensibilisation de la population pour contenir ce premier cas confirmé.