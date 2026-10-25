Nigeria : Bola Tinubu lance sa campagne pour un second mandat sur fond de crise économique

Le président nigérian Bola Tinubu a lancé sa campagne pour un second mandat lors d’un rassemblement organisé à Kaduna, dans le nord du pays, sous les couleurs de son parti, le Congrès des progressistes (APC). Le chef de l’État a placé son discours sous le signe de la continuité, du progrès et du développement, plaidant pour la poursuite de son programme politique.

« Pour ce second mandat, il s’agit de tenir notre promesse de prospérité, de continuité, de progrès et de développement », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Le ministre des Travaux publics, David Umahi, membre de l’APC, a défendu le bilan présidentiel, mettant en avant les infrastructures achevées et les chantiers en cours à travers le pays. Selon lui, un nouveau mandat permettrait de mener à terme les projets engagés.

La sécurité a également occupé une place importante dans les interventions. Le gouverneur de l’État de Kaduna, Uba Sani, a salué les progrès enregistrés dans la lutte contre l’insécurité, notamment sur l’axe reliant Kaduna à Birnin Gwari, affirmant que les déplacements y étaient désormais possibles sans escorte policière.

Cette offensive électorale intervient dans un contexte économique difficile, marqué par le mécontentement d’une partie de la population face à la politique gouvernementale. Bola Tinubu a rejeté une partie des responsabilités sur ses adversaires politiques, qu’il accuse de contribuer à la faim et à la pauvreté, tout en affirmant vouloir éradiquer ces fléaux.

Élu en 2023 avec plus de 8,7 millions de voix, devant Atiku Abubakar et Peter Obi, le président sortant doit également composer avec une opposition qui cherche à se structurer. Une alliance formée en 2025 autour de plusieurs figures de l’opposition, dont Atiku Abubakar et Peter Obi, avait pour objectif de le battre dans les urnes, mais elle s’est désagrégée avant même de se concrétiser.

À l’approche du scrutin présidentiel prévu en janvier, Bola Tinubu entend ainsi convaincre les électeurs que la continuité de son action constitue la meilleure réponse aux difficultés économiques et sécuritaires du Nigeria.