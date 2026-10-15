Pakistan : 32 élèves et un enseignant tués dans l'effondrement d'une école

Les équipes de secours se sont rapidement rendues sur place, découvrant des salles de classe jonchées de décombres. Les élèves blessés ont été transportés en ambulance au Lady Reading Hospital, où les soignants ont pris en charge les survivants, tandis que des familles inquiètes se rassemblaient à l'extérieur. Dans l'école dévastée, les affaires personnelles abandonnées et éparpillées sur le sol témoignent de la violence de l'effondrement. Selon le chef de la police de Peshawar, le bâtiment présentait des faiblesses structurelles et le toit aurait été surchargé par des travaux de construction. Les fortes pluies pourraient également avoir contribué à l'effondrement, mais les causes exactes restent à déterminer. La question se pose désormais de savoir si le drame aurait pu être évité. Un père ayant perdu deux enfants a affirmé à l'AFP que des élèves avaient alerté la direction de l'école plus tôt dans la matinée, après avoir constaté des signes laissant craindre un effondrement. Son témoignage soulève des interrogations sur d'éventuels signaux d'alerte ignorés avant que le toit ne cède. À Peshawar, les ambulances continuaient d'acheminer des blessés vers l'hôpital, où les familles attendaient des nouvelles de leurs proches.