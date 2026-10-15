Chine et Corée du Nord inaugurent le nouveau pont du Yalu après 12 ans de retard

Le New Yalu River Bridge, un pont à quatre voies de 3 026 mètres, relie la ville frontalière chinoise de Dandong à Sinuiju, en Corée du Nord. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Dandong jeudi pour assister au moment où des camions ont commencé à traverser dans les deux sens, certains décorés de drapeaux chinois et nord-coréens ainsi que de fleurs. Achevé en 2014, le pont est resté inutilisé pendant 12 ans car les routes de liaison et les installations douanières du côté nord-coréen n'étaient pas terminées. Son ouverture officielle marque une étape importante dans les efforts pour relancer le commerce entre les deux pays après des années de relations tendues et de restrictions frontalières liées à la pandémie. Ce nouveau passage devrait faciliter le transport de fret et réduire la dépendance au vieux pont de l'amitié sino-coréen voisin, qui assure l'essentiel du trafic transfrontalier depuis 1943. Lim Eul-chul, spécialiste de la Corée du Nord à l'université de Kyungnam, estime que ce nouveau franchissement pourrait tripler ou quadrupler le trafic de marchandises, en particulier les livraisons de machines lourdes et de matériaux de construction. La Chine reste le principal partenaire commercial et un allié économique crucial de la Corée du Nord. Les habitants de Dandong espèrent que cette nouvelle liaison apportera plus de activité économique et améliorera le niveau de vie de l'autre côté de la frontière, même si la Corée du Nord n'a pas encore repris la délivrance de visas touristiques aux visiteurs chinois.