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Kenya : le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du carburant

Des chauffeurs de motos-taxis font la queue pour acheter de l'essence, dans le quartier de Hurlingham, à Nairobi, la capitale du Kenya, le 14 avril 2022.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Kenya

Au Kenya, les prix du carburant repartent à la hausse, sous l’effet du conflit au Moyen-Orient. Les autorités ont annoncé une augmentation de 6 % du prix de l’essence et de 4,5 % de celui du diesel, en raison de l’envolée des coûts d’importation.

Le pays d’Afrique de l’Est dépend presque entièrement du Moyen-Orient pour son approvisionnement en carburant.

À Nairobi, la capitale, le litre de diesel passe ainsi de 217 à près de 228 shillings kényans, soit environ 1 euro 76.

Le kérosène connaît une hausse encore plus marquée, atteignant près de 220 shillings le litre, contre 191 auparavant.

Ces nouveaux tarifs resteront en vigueur jusqu’au 14 novembre, date de la prochaine révision des prix.

Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le gouvernement prolonge jusqu’au 14 janvier la réduction de la TVA sur les carburants, ramenée de 16 à 8 %.

Cette flambée des prix pourrait peser sur plusieurs secteurs essentiels de l’économie kényane, notamment les transports, l’agriculture et la construction.

Une nouvelle pression sur le pouvoir d’achat des ménages, dans un pays particulièrement exposé aux fluctuations des marchés énergétiques internationaux.

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